Панков: Экс-футболист "Марселя" будет играть в УПЛ

По словам Панкова, футболист уже прибыл в Киев и вскоре должен подписать соглашение с одним из клубов Премьер-лиги.

"Случайно на Южном вокзале Киева встретил экс-игрока Марселя и юношеских сборных Франции. Любимца господина Бьелсы. Скоро этот парень будет играть в УПЛ. Момар, пора возвращаться в большой футбол", – написал Панков в Instagram.

Бангура – воспитанник Марселя, но за основную команду французского клуба провел всего два матча.

Последней командой 24-летнего футболиста был Суиндон из английской Лиги 1, за который он провел один матч в сезоне 2015/16.

Футболист родился в Сенегале, но имеет также французский паспорт.