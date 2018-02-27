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Панков: Экс-футболист "Марселя" будет играть в УПЛ

Момар Бангура
16:16 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Украинский агент анонсировал неожиданный трансфер в один из клубов УПЛ.

По словам Панкова, футболист уже прибыл в Киев и вскоре должен подписать соглашение с одним из клубов Премьер-лиги.

"Случайно на Южном вокзале Киева встретил экс-игрока Марселя и юношеских сборных Франции. Любимца господина Бьелсы. Скоро этот парень будет играть в УПЛ. Момар, пора возвращаться в большой футбол", – написал Панков в Instagram.

Бангура – воспитанник Марселя, но за основную команду французского клуба провел всего два матча.

Последней командой 24-летнего футболиста был Суиндон из английской Лиги 1, за который он провел один матч в сезоне 2015/16.

Футболист родился в Сенегале, но имеет также французский паспорт.

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Новости спорта, Александр Панков, Новости футбола, Трансферы, ФК Марсель, Футбол.
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