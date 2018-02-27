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Эмери - о травме лидера ПСЖ

Унаи Эмери
16:26 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер ПСЖ опроверг информацию о том, что Неймару нужна операция

Сегодня сообщалось, что бразилец решил лечь на операцию и пропустить два месяца, чтобы быть готовым к чемпионату мира-2018.

Ранее СМИ также сообщили, что Неймар точно не сыграет против Реала.

Но Эмери заявил, что эти слухи неправдивы и подчеркнул, что есть даже малая вероятность восстановления игрока к ответной встрече с Реалом.

«Это неправда. Я сегодня виделся с врачом и он рассказал как обстоят дела, степень тяжести травмы, о мерах, принятых для восстановления Неймара. Посмотрим, как будет оно проходить, прежде чем что-то решать. Но пока есть даже небольшая вероятность того, что он сыграет против Реала», — цитирует Эмери AS.

«Чтобы обсуждать вариант с операцией, нужно много терпения с каждой стороны, вовлеченной в ситуацию».

Неймар оступился в борьбе с Буной Сарром в матче с Марселем (3:0), после чего на носилках покинул поле.

В текущем сезоне сыграл за ПСЖ 30 матчей, забил 29 голов и сделал 17 голевых передач. Это лучшие цифры не только в парижской команде, но и во всей Лиге 1.

Против Реала парижанам играть дома 6 марта. Первая встреча завершилась победой Бланкос со счетом 1:3.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ПСЖ, Сборная Бразилии, Унаи Эмери, ФК Реал, Футбол.
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