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Клубные коэффициенты УЕФА: Украина на 8-м месте

"Шахтер" - "Рома": Горняки добыли победу в Харькове
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football.ua

Новости спорта: Таблица клубных коэффициентов УЕФА за 28 февраля 2018 года.

Ранее УЕФА утвердил изменения в регламенте Лиги чемпионов и Лиги Европы на сезон 2018/2019. Начиная со следующего сезона клубы, занявшие места с 1 по 4 в топ-4 лигах (в данный момент Испания, Англия, Германия, Италия) – будут попадать напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

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 Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Сумма Команд в еврокубках
1 Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 14.714 101.998 5/7
2 Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 17.071 76.605 6/7
3 Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 14.166 73.082 4/6
4 Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 7.714 69.284 3/7
5 Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 9.333 54.248 3/6
6 Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 11.600 52.382 3/5
7 Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 8.666 46.248 2/6
8 Украина 7.833 10.000 9.800 5.500 7.800 40.933 2/5
9 Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500 0/5
10 Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800 1/5
11 Австрия 7.800 4.125 3.800 7.375 7.500 30.600 1/4
12 Швейцария 7.200 6.900 5.300 4.300 6.100 29.800 1/5
13 Чехия 8.000 3.875 7.300 5.500 5.100 29.775 1/5
14 Нидерланды 5.916 6.083 5.750 9.100 2.900 29.749 0/5
15 Греция 6.100 6.200 5.400 5.800 5.100 28.600 0/5
16 Хорватия 4.375 6.875 4.500 5.125 5.125 26.000 0/4
17 Дания 3.800 2.900 5.500 8.500 5.250 25.950 0/4
18 Израиль 5.750 1.375 2.250 6.750 5.625 21.750 0/4
19 Кипр 2.750 3.300 3.000 5.500 7.000 21.550 0/4
20 Румыния 6.875 5.125 2.250 3.300 2.900 20.450 0/5
21 Польша 3.125 4.750 5.500 3.875 2.875 20.125 0/4
22 Швеция 3.200 3.900 4.750 2.750 5.375 19.975 0/4
23 Болгария 5.625 4.250 1.000 4.250 4.000 19.125 0/4
24 Азербайджан 2.500 3.625 4.375 4.250 4.375 19.125 0/4
25 Сербия 2.500 2.750 4.250 2.875 6.375 18.750 0/4
26 Шотландия 3.250 4.000 3.000 4.375 4.000 18.625 0/4
27 Беларусь 1.750 5.500 5.125 3.000 3.250 18.625 0/4
28 Казахстан 3.125 3.375 4.625 2.750 4.250 18.125 0/4
29 Норвегия 2.600 2.200 7.250 1.375 4.000 17.425 0/4
30 Словения 2.625 4.000 1.000 2.250 4.625 14.500 0/4
31 Лихтенштейн 1.000 2.500 5.000 2.500 2.000 13.000 0/1
32 Словакия 1.625 2.750 3.750 2.125 1.875 12.125 0/4
33 Молдова 3.375 1.750 1.250 0.875 2.750 10.000 0/4
34 Албания 2.000 0.875 2.125 0.875 2.625 8.500 0/4
35 Исландия 2.500 2.500 1.125 1.000 1.125 8.250 0/4
36 Венгрия 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125 0/4
37 Македония 0.500 1.125 1.500 1.250 3.125 7.500 0/4
38 Финляндия 0.500 2.400 1.000 1.750 1.250 6.900 0/4
39 Ирландия 0.250 2.000 0.700 2.625 1.125 6.700 0/4
40 Босния 1.500 1.750 1.500 0.500 1.375 6.625 0/4
41 Латвия 1.625 0.250 1.625 1.375 0.750 5.625 0/4
42 Эстония 1.000 1.500 1.000 1.375 0.625 5.500 0/4
43 Литва 1.250 0.500 0.750 0.500 2.375 5.375 0/4
44 Грузия 1.875 1.250 0.625 1.125 0.125 5.000 0/4
45 Черногория 1.250 0.750 1.000 0.875 1.125 5.000 0/4
46 Армения 1.125 0.375 1.625 1.125 0.625 4.875 0/4
47 Мальта 0.875 0.125 0.875 1.250 1.375 4.500 0/4
48 Люксембург 1.500 0.500 0.750 0.750 0.875 4.375 0/4
49 Сев.Ирландия 0.875 1.375 0.750 0.500 0.750 4.250 0/4
50 Уэльс 0.750 0.125 1.500 1.000 0.500 3.875 0/4
51 Фарерские о-ва 0.875 1.375 0.375 0.375 0.750 3.750 0/4
52 Гибралтар 0.000 0.250 0.750 1.500 0.500 3.000 0/4
53 Андорра 0.333 0.500 0.166 0.166 0.166 1.331 0/4
54 Сан-Марино 0.333 0.000 0.000 0.000 0.166 0.499 0/4
55 Косово 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/4

Напомним, в еврокубках от Украины продолжают борьбу 2 клуба: "Шахтер" продолжает выступления в Лиге чемпионов, "Динамо" - в Лиге Европы.

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Новости спорта, Клубные коэффициенты УЕФ, Лига Европы, Лига Чемпионов, Новости футбола, УЕФА, Футбол.
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