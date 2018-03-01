Клубные коэффициенты УЕФА: Украина на 8-м месте

Ранее УЕФА утвердил изменения в регламенте Лиги чемпионов и Лиги Европы на сезон 2018/2019. Начиная со следующего сезона клубы, занявшие места с 1 по 4 в топ-4 лигах (в данный момент Испания, Англия, Германия, Италия) – будут попадать напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

# Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Сумма Команд в еврокубках 1 Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 14.714 101.998 5/7 2 Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 17.071 76.605 6/7 3 Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 14.166 73.082 4/6 4 Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 7.714 69.284 3/7 5 Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 9.333 54.248 3/6 6 Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 11.600 52.382 3/5 7 Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 8.666 46.248 2/6 8 Украина 7.833 10.000 9.800 5.500 7.800 40.933 2/5 9 Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500 0/5 10 Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800 1/5 11 Австрия 7.800 4.125 3.800 7.375 7.500 30.600 1/4 12 Швейцария 7.200 6.900 5.300 4.300 6.100 29.800 1/5 13 Чехия 8.000 3.875 7.300 5.500 5.100 29.775 1/5 14 Нидерланды 5.916 6.083 5.750 9.100 2.900 29.749 0/5 15 Греция 6.100 6.200 5.400 5.800 5.100 28.600 0/5 16 Хорватия 4.375 6.875 4.500 5.125 5.125 26.000 0/4 17 Дания 3.800 2.900 5.500 8.500 5.250 25.950 0/4 18 Израиль 5.750 1.375 2.250 6.750 5.625 21.750 0/4 19 Кипр 2.750 3.300 3.000 5.500 7.000 21.550 0/4 20 Румыния 6.875 5.125 2.250 3.300 2.900 20.450 0/5 21 Польша 3.125 4.750 5.500 3.875 2.875 20.125 0/4 22 Швеция 3.200 3.900 4.750 2.750 5.375 19.975 0/4 23 Болгария 5.625 4.250 1.000 4.250 4.000 19.125 0/4 24 Азербайджан 2.500 3.625 4.375 4.250 4.375 19.125 0/4 25 Сербия 2.500 2.750 4.250 2.875 6.375 18.750 0/4 26 Шотландия 3.250 4.000 3.000 4.375 4.000 18.625 0/4 27 Беларусь 1.750 5.500 5.125 3.000 3.250 18.625 0/4 28 Казахстан 3.125 3.375 4.625 2.750 4.250 18.125 0/4 29 Норвегия 2.600 2.200 7.250 1.375 4.000 17.425 0/4 30 Словения 2.625 4.000 1.000 2.250 4.625 14.500 0/4 31 Лихтенштейн 1.000 2.500 5.000 2.500 2.000 13.000 0/1 32 Словакия 1.625 2.750 3.750 2.125 1.875 12.125 0/4 33 Молдова 3.375 1.750 1.250 0.875 2.750 10.000 0/4 34 Албания 2.000 0.875 2.125 0.875 2.625 8.500 0/4 35 Исландия 2.500 2.500 1.125 1.000 1.125 8.250 0/4 36 Венгрия 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125 0/4 37 Македония 0.500 1.125 1.500 1.250 3.125 7.500 0/4 38 Финляндия 0.500 2.400 1.000 1.750 1.250 6.900 0/4 39 Ирландия 0.250 2.000 0.700 2.625 1.125 6.700 0/4 40 Босния 1.500 1.750 1.500 0.500 1.375 6.625 0/4 41 Латвия 1.625 0.250 1.625 1.375 0.750 5.625 0/4 42 Эстония 1.000 1.500 1.000 1.375 0.625 5.500 0/4 43 Литва 1.250 0.500 0.750 0.500 2.375 5.375 0/4 44 Грузия 1.875 1.250 0.625 1.125 0.125 5.000 0/4 45 Черногория 1.250 0.750 1.000 0.875 1.125 5.000 0/4 46 Армения 1.125 0.375 1.625 1.125 0.625 4.875 0/4 47 Мальта 0.875 0.125 0.875 1.250 1.375 4.500 0/4 48 Люксембург 1.500 0.500 0.750 0.750 0.875 4.375 0/4 49 Сев.Ирландия 0.875 1.375 0.750 0.500 0.750 4.250 0/4 50 Уэльс 0.750 0.125 1.500 1.000 0.500 3.875 0/4 51 Фарерские о-ва 0.875 1.375 0.375 0.375 0.750 3.750 0/4 52 Гибралтар 0.000 0.250 0.750 1.500 0.500 3.000 0/4 53 Андорра 0.333 0.500 0.166 0.166 0.166 1.331 0/4 54 Сан-Марино 0.333 0.000 0.000 0.000 0.166 0.499 0/4 55 Косово 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0/4

Напомним, в еврокубках от Украины продолжают борьбу 2 клуба: "Шахтер" продолжает выступления в Лиге чемпионов, "Динамо" - в Лиге Европы.