Клубные коэффициенты УЕФА: Украина на 8-м месте
Новости спорта: Таблица клубных коэффициентов УЕФА за 28 февраля 2018 года.
Ранее УЕФА утвердил изменения в регламенте Лиги чемпионов и Лиги Европы на сезон 2018/2019. Начиная со следующего сезона клубы, занявшие места с 1 по 4 в топ-4 лигах (в данный момент Испания, Англия, Германия, Италия) – будут попадать напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.
|
#
|Страна
|13/14
|14/15
|15/16
|16/17
|17/18
|Сумма
|Команд в еврокубках
|1
|Испания
|23.000
|20.214
|23.928
|20.142
|14.714
|101.998
|5/7
|2
|Англия
|16.785
|13.571
|14.250
|14.928
|17.071
|76.605
|6/7
|3
|Италия
|14.166
|19.000
|11.500
|14.250
|14.166
|73.082
|4/6
|4
|Германия
|14.714
|15.857
|16.428
|14.571
|7.714
|69.284
|3/7
|5
|Франция
|8.500
|10.916
|11.083
|14.416
|9.333
|54.248
|3/6
|6
|Россия
|10.416
|9.666
|11.500
|9.200
|11.600
|52.382
|3/5
|7
|Португалия
|9.916
|9.083
|10.500
|8.083
|8.666
|46.248
|2/6
|8
|Украина
|7.833
|10.000
|9.800
|5.500
|7.800
|40.933
|2/5
|9
|Бельгия
|6.400
|9.600
|7.400
|12.500
|2.600
|38.500
|0/5
|10
|Турция
|6.700
|6.000
|6.600
|9.700
|6.800
|35.800
|1/5
|11
|Австрия
|7.800
|4.125
|3.800
|7.375
|7.500
|30.600
|1/4
|12
|Швейцария
|7.200
|6.900
|5.300
|4.300
|6.100
|29.800
|1/5
|13
|Чехия
|8.000
|3.875
|7.300
|5.500
|5.100
|29.775
|1/5
|14
|Нидерланды
|5.916
|6.083
|5.750
|9.100
|2.900
|29.749
|0/5
|15
|Греция
|6.100
|6.200
|5.400
|5.800
|5.100
|28.600
|0/5
|16
|Хорватия
|4.375
|6.875
|4.500
|5.125
|5.125
|26.000
|0/4
|17
|Дания
|3.800
|2.900
|5.500
|8.500
|5.250
|25.950
|0/4
|18
|Израиль
|5.750
|1.375
|2.250
|6.750
|5.625
|21.750
|0/4
|19
|Кипр
|2.750
|3.300
|3.000
|5.500
|7.000
|21.550
|0/4
|20
|Румыния
|6.875
|5.125
|2.250
|3.300
|2.900
|20.450
|0/5
|21
|Польша
|3.125
|4.750
|5.500
|3.875
|2.875
|20.125
|0/4
|22
|Швеция
|3.200
|3.900
|4.750
|2.750
|5.375
|19.975
|0/4
|23
|Болгария
|5.625
|4.250
|1.000
|4.250
|4.000
|19.125
|0/4
|24
|Азербайджан
|2.500
|3.625
|4.375
|4.250
|4.375
|19.125
|0/4
|25
|Сербия
|2.500
|2.750
|4.250
|2.875
|6.375
|18.750
|0/4
|26
|Шотландия
|3.250
|4.000
|3.000
|4.375
|4.000
|18.625
|0/4
|27
|Беларусь
|1.750
|5.500
|5.125
|3.000
|3.250
|18.625
|0/4
|28
|Казахстан
|3.125
|3.375
|4.625
|2.750
|4.250
|18.125
|0/4
|29
|Норвегия
|2.600
|2.200
|7.250
|1.375
|4.000
|17.425
|0/4
|30
|Словения
|2.625
|4.000
|1.000
|2.250
|4.625
|14.500
|0/4
|31
|Лихтенштейн
|1.000
|2.500
|5.000
|2.500
|2.000
|13.000
|0/1
|32
|Словакия
|1.625
|2.750
|3.750
|2.125
|1.875
|12.125
|0/4
|33
|Молдова
|3.375
|1.750
|1.250
|0.875
|2.750
|10.000
|0/4
|34
|Албания
|2.000
|0.875
|2.125
|0.875
|2.625
|8.500
|0/4
|35
|Исландия
|2.500
|2.500
|1.125
|1.000
|1.125
|8.250
|0/4
|36
|Венгрия
|0.875
|2.125
|1.625
|1.875
|1.625
|8.125
|0/4
|37
|Македония
|0.500
|1.125
|1.500
|1.250
|3.125
|7.500
|0/4
|38
|Финляндия
|0.500
|2.400
|1.000
|1.750
|1.250
|6.900
|0/4
|39
|Ирландия
|0.250
|2.000
|0.700
|2.625
|1.125
|6.700
|0/4
|40
|Босния
|1.500
|1.750
|1.500
|0.500
|1.375
|6.625
|0/4
|41
|Латвия
|1.625
|0.250
|1.625
|1.375
|0.750
|5.625
|0/4
|42
|Эстония
|1.000
|1.500
|1.000
|1.375
|0.625
|5.500
|0/4
|43
|Литва
|1.250
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|5.375
|0/4
|44
|Грузия
|1.875
|1.250
|0.625
|1.125
|0.125
|5.000
|0/4
|45
|Черногория
|1.250
|0.750
|1.000
|0.875
|1.125
|5.000
|0/4
|46
|Армения
|1.125
|0.375
|1.625
|1.125
|0.625
|4.875
|0/4
|47
|Мальта
|0.875
|0.125
|0.875
|1.250
|1.375
|4.500
|0/4
|48
|Люксембург
|1.500
|0.500
|0.750
|0.750
|0.875
|4.375
|0/4
|49
|Сев.Ирландия
|0.875
|1.375
|0.750
|0.500
|0.750
|4.250
|0/4
|50
|Уэльс
|0.750
|0.125
|1.500
|1.000
|0.500
|3.875
|0/4
|51
|Фарерские о-ва
|0.875
|1.375
|0.375
|0.375
|0.750
|3.750
|0/4
|52
|Гибралтар
|0.000
|0.250
|0.750
|1.500
|0.500
|3.000
|0/4
|53
|Андорра
|0.333
|0.500
|0.166
|0.166
|0.166
|1.331
|0/4
|54
|Сан-Марино
|0.333
|0.000
|0.000
|0.000
|0.166
|0.499
|0/4
|55
|Косово
|0.000
|0.000
|0.000
|0.000
|0.000
|0.000
|0/4
Напомним, в еврокубках от Украины продолжают борьбу 2 клуба: "Шахтер" продолжает выступления в Лиге чемпионов, "Динамо" - в Лиге Европы.