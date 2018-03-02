Со следующего сезона видеоповторы будут введены в еще одном топ-чемпионате

Руководство Примеры объявило об использовании системы видеоповторов (VAR) в матчах чемпионата Испании начиная с сезона-2018/19.

Как сообщает Football Espana, специальные занятия и тренировки испанских судей для дальнейшего использования видеоповторов уже начались. Решение футбольных властей связано с участившимися случаями скандалов, связанных с ошибочными вердиктами арбитров в матчах чемпионата Испании.

Последний случай спорного судейского решения произошёл в матче 26-го тура испанской Примеры "Лас-Пальмас" – "Барселона", который состоялся вчера, 1 марта. Арбитр назначил пенальти в ворота сине-гранатовых и, по мнению представителей гостей, допустил ошибку в том эпизоде.