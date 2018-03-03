Ибрагимович сам решит, покидать ли ему "МЮ" в ближайшее трансферное окно
Новости спорта: Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович намерен провести свой последний сезон в составе "дьяволов".
"Думаю, Ибрагимович проводит свой последний сезон в Манчестер Юнайтед. Конечно, Златан заслужил право самостоятельно выбирать свое будущее. Он может решить, остаться ли ему или прекратить играть.
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Ибрагимович провел замечательную карьеру. Если бы не травма, он мог бы провести в МЮ еще несколько замечательных сезонов", – цитирует Моуринью ВВС.
Ранее была информация, что Ибрагимович может оказаться в Лос-Анджелес Гэлакси.