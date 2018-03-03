Ибрагимович сам решит, покидать ли ему "МЮ" в ближайшее трансферное окно

"Думаю, Ибрагимович проводит свой последний сезон в Манчестер Юнайтед. Конечно, Златан заслужил право самостоятельно выбирать свое будущее. Он может решить, остаться ли ему или прекратить играть.

Ибрагимович провел замечательную карьеру. Если бы не травма, он мог бы провести в МЮ еще несколько замечательных сезонов", – цитирует Моуринью ВВС.

Ранее была информация, что Ибрагимович может оказаться в Лос-Анджелес Гэлакси.