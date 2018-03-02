Дом легенды "Барселоны" стал причиной отмены расширения аэропорта в Каталонии

Руководство аэропорта отказалось строить новый терминал, а также еще одну взлетно-посадочную полосу из-за того, что самолетам пришлось бы летать над домом Месси.

Официальная причина отказа от расширения аэропорта и ограничения взлетно-посадочных полос – угроза экологии в городе Гава.

Но президент лоукостера Vueling Airlines Хавьер Санчес-Прието имеет другу версию.

"Потому что нельзя летать там, где живет Месси. Такое не происходит нигде в мире", – сказал Санчес-Прието.

Ранее сообщалось, что Месси подготовился к рождению третьего сына.