Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футбол. Где смотреть матчи 22-го тура чемпионата Украины Где смотреть матчи 22-го тура чемпионата Украины
Новости: Украинка Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Акапулько Украинка Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Акапулько
Новости: Прыгуньи в высоту Левченко и Геращенко остались без медалей ЧМ по легкой атлетике Прыгуньи в высоту Левченко и Геращенко остались без медалей ЧМ по легкой атлетике
Новости: Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/2 финала
X

Дом легенды "Барселоны" стал причиной отмены расширения аэропорта в Каталонии

Лионель Месси
23:42 Пт, 2 Март 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Нападающий каталонской "Барселоны" помешал расширению аэропорта Барселоны.

Руководство аэропорта отказалось строить новый терминал, а также еще одну взлетно-посадочную полосу из-за того, что самолетам пришлось бы летать над домом Месси.

Официальная причина отказа от расширения аэропорта и ограничения взлетно-посадочных полос – угроза экологии в городе Гава.

Но президент лоукостера Vueling Airlines Хавьер Санчес-Прието имеет другу версию.

"Потому что нельзя летать там, где живет Месси. Такое не происходит нигде в мире", – сказал Санчес-Прието.

Ранее сообщалось, что Месси подготовился к рождению третьего сына.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, Примера, ФК Барселона, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)

Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)
Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Тренер по физподготовке сборной Бразилии о травме Неймара "Шахтер" арендовал форварда "Ман Сити" Экс-игрок "Динамо" продолжит карьеру в Первой лиге

Последние новости

"Нафтогаз" обжалует штраф главе правления компании Ибрагимович сам решит, покидать ли ему "МЮ" в ближайшее трансферное окно Леся Никитюк показала стройные ноги в дизайнерском платье
Сегодня читают в спорте
01 Палкин: Провокации в адрес "Шахтера" на теме патриотизма
02 Усик рассказал, как собирается подготовиться к бою с Джошуа
03 "Олимпик" объявил о подписании Вуковича
04 Дом легенды "Барселоны" стал причиной отмены расширения аэропорта в Каталонии
05 Агент: Балотелли готов вернуться в Италию
Новости сегодня
06:01 Ученые похвастались созданием нового робота с искусственным интеллектом
04:34 Обамеянг разочарован играми "Арсенала" против "Ман Сити"
04:09 Как выглядят сложные авиапосадки глазами пилотов (Видео)
03:54 Уморительные демотиваторы, что заставят вас смеяться до слез
03:51 США продлили санкции против Венесуэлы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Трамп продлил санкции против РФ Трамп продлил санкции против РФ
Новости: Гройсман: Ситуация с газом контролируемая Гройсман: Ситуация с газом контролируемая
Новости: Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича Геращенко недовольна пресс-конференцией Януковича
Новости: Завтра весь мир отмечает Всемирный день писателя Завтра весь мир отмечает Всемирный день писателя
Добавить комментарий
0