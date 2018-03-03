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Инс: Погба играл бы лучше в "Тоттенхэме" или "Ман Сити"

Поль Погба
01:33 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что система игры "манкунианцев" не подходит Полю Погба.

В текущем сезоне 24-летний француз переживает не лучший период в составе Манчестер Юнайтед и никак не может найти свою игру.

По словам Пола Инса, всему виной стиль, который команде привил Жозе Моуриньо.

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"Если бы Погба играл за Манчестер Сити или за Тоттенхэм, он смотрелся бы гораздо лучше", — сказал Инс в интервью Paddy Power.

"Я не верю, что тот футбол, в который команда играет при Моуриньо подходит ему".

"Алексис Санчес в этой игре также выглядит отстраненным. Ему не хватаем связи с другими игроками. Он пытается самостоятельно сделать все и сразу".

"Посмотрите как хорошо действуют сообща Кейн, Эриксен, Дембеле и Сон в Тоттенхэме. В МЮ же атака очень несыгранная. Они не знают, как взаимодействовать друг с другом", — подытожил Пол.

Ранее сообщалось, что Погба дал своему агенту задание найти для него новый клуб.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Поль Погба, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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