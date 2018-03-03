Инс: Погба играл бы лучше в "Тоттенхэме" или "Ман Сити"

В текущем сезоне 24-летний француз переживает не лучший период в составе Манчестер Юнайтед и никак не может найти свою игру.

По словам Пола Инса, всему виной стиль, который команде привил Жозе Моуриньо.

"Если бы Погба играл за Манчестер Сити или за Тоттенхэм, он смотрелся бы гораздо лучше", — сказал Инс в интервью Paddy Power.

"Я не верю, что тот футбол, в который команда играет при Моуриньо подходит ему".

"Алексис Санчес в этой игре также выглядит отстраненным. Ему не хватаем связи с другими игроками. Он пытается самостоятельно сделать все и сразу".

"Посмотрите как хорошо действуют сообща Кейн, Эриксен, Дембеле и Сон в Тоттенхэме. В МЮ же атака очень несыгранная. Они не знают, как взаимодействовать друг с другом", — подытожил Пол.

Ранее сообщалось, что Погба дал своему агенту задание найти для него новый клуб.