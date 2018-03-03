Зинченко отлично играет в баскетбол ногами (Видео)

Манчестер Сити опубликовал видео в социальную сеть Twitter, на котором Александр Зинченко жонглировал мячом, после чего с дальней дистанции отправил его в баскетбольное кольцо.

Похоже, наш футболист окончательно освоился в стане "горожан".

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко получит медаль АПЛ, в случае победы Манчестер Сити в чемпионате.