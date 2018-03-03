Зинченко отлично играет в баскетбол ногами (Видео)
Новости спорта: Украинец пожонглировал мячом и отправил его в баскетбольное кольцо.
Манчестер Сити опубликовал видео в социальную сеть Twitter, на котором Александр Зинченко жонглировал мячом, после чего с дальней дистанции отправил его в баскетбольное кольцо.
Похоже, наш футболист окончательно освоился в стане "горожан".
Absolute madness from @Azinchenko17! #mancity pic.twitter.com/7dWKFGHExk
— Manchester City (@ManCity) 2 марта 2018 г.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко получит медаль АПЛ, в случае победы Манчестер Сити в чемпионате.