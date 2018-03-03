ФФУ выдвинула Павелко в исполком УЕФА

Сегодня на заседании исполкома ФФУ в Днепре все члены комитета единогласно избрали президента федерации Андрея Павелко кандидатом от Украины в исполком УЕФА.

«Это большая ответственность для меня, и я благодарен за оказанное доверие. В УЕФА сейчас работает новая команда во главе с прогрессивным президентом Александером Чеферином, который поддерживает Федерацию футбола Украины во внедрении новаций, направленных на развитие футбола в нашей стране.

Углубление этого сотрудничества только будет способствовать популяризации футбола и спорта в целом в Украине.Правила формирования руководящих органов УЕФА стали более демократичными. Это открывает перед нами новые возможности, но их реализация требует концентрации общих усилий, в частности, в организации будущих финалов Лиги чемпионов УЕФА на самом высоком уровне», – сказал Павелко.

Отметим, что сейчас Украину в исполкоме УЕФА представляет Григорий Суркис, полномочия которого заканчиваются весной 2019-го года.