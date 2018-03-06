Полиция открыла уголовное дело в отношении смерти футболиста "Фиорентины"

Полиция расследует смерть 31-летнего защитника Фиорентины Давиде Астори, сообщает Radio Rai. Напомним, игрок умер во сне в отеле.

"Мы открыли уголовное дело в непредумышленном убийстве.

Пока еще нет подозреваемых. Мы раскроем труп и покажем результаты во вторник, 6 марта", – сказал прокурор полиции города Удине.