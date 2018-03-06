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Полиция открыла уголовное дело в отношении смерти футболиста "Фиорентины"
Новости спорта: Полиция расследует дело неожиданной смерти защитника Фиорентины Давиде Астори.
Полиция расследует смерть 31-летнего защитника Фиорентины Давиде Астори, сообщает Radio Rai. Напомним, игрок умер во сне в отеле.
"Мы открыли уголовное дело в непредумышленном убийстве.
Пока еще нет подозреваемых. Мы раскроем труп и покажем результаты во вторник, 6 марта", – сказал прокурор полиции города Удине.
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