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Полиция открыла уголовное дело в отношении смерти футболиста "Фиорентины"

Давиде Астори
06:01 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Полиция расследует дело неожиданной смерти защитника Фиорентины Давиде Астори.

Полиция расследует смерть 31-летнего защитника Фиорентины Давиде Астори, сообщает Radio Rai. Напомним, игрок умер во сне в отеле.

"Мы открыли уголовное дело в непредумышленном убийстве.

Пока еще нет подозреваемых. Мы раскроем труп и покажем результаты во вторник, 6 марта", – сказал прокурор полиции города Удине.

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Новости спорта, Давиде Астори, Серия А, ФК Фиорентина.
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