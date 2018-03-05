Капитан "Ромы" может пропустить игру против "Шахтера"

Капитан Ромы получил травму лодыжки в матче Серии А против Наполи (4:2), и был заменен на 88-й минуте матча.

Как сообщает издание Gazzetta Dello Sport, его участие в матче Серии А против Торино, который состоится в пятницу, под большим вопросом. Даже если он примет в нем участие, то в матче Лиги чемпионов против Шахтера, который состоится 13 марта, Де Росси скорее всего предоставят отдых.

34-летний полузащитник в этом сезоне провел за Рому 21 матч во всех турнирах, не забив ни одного гола.