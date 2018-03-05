Сборная Украины сыграет с Италией
Новости спорта: Сборные Украины и Италии договорились о проведении товарищеской игры на Апеннинском полуострове.
Федерации футбола Италии и Украины договорились о том, что сборные двух стран проведут между собой спарринг. Известно, что матч состоится 10-го октября 2018-го года на территории Италии. Другие детали будущей игры пока неизвестны. Об этом пишет официальный сайт ФФУ.
В рейтинге ФИФА Украина занимает 35-е место, а Италия – 14-е.
Между собой эти команды встречались 7 раз – Скуадра Адзурра одержала 6 побед и еще один раз поединок завершился вничью.
Напомним, что 23-го марта сборная Украины сыграет против Саудовской Аравии, а 27-го марта – против Японии.