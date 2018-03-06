Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: ПСЖ - "Реал": где смотреть онлайн ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - "Реал": где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Завершился последний матч первого этапа чемпионата Украины по футболу Завершился последний матч первого этапа чемпионата Украины по футболу
Новости: Свитолина стала чемпионкой выставочного турнира в Нью-Йорке Свитолина стала чемпионкой выставочного турнира в Нью-Йорке
Новости: Паралимпиада-2018. Расписание соревнований сборной Украины Паралимпиада-2018. Расписание соревнований сборной Украины
X

Фанаты ПСЖ устроили игрокам "Реала" ночной концерт перед матчем Лиги чемпионов

Болельщики ПСЖ
17:57 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Французские болельщики не давали игрокам Реала спать перед матчем Лиги чемпионов.

Фанаты французского ПСЖ мешали спать игрокам Реала перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

Болельщики парижской команды активно шумели возле отеля, где остановились мадридцы. Около пятидесяти фанатов пели песни, кричали, а также взрывали петарды и жгли файеры посреди ночи.

Напомним, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Реал состоится во вторник, 6-го марта, на Парк де Пренс в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Феликса Бриха прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Зинедин Зидан, Лига Чемпионов, ЛЧ, ПСЖ - Реал, Унаи Эмери, ФК ПСЖ, ФК Реал.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)

Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)
Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Забавные и яркие болельщики Олимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Лацио" - "Динамо": стала известна бригада арбитров на матч В "Барселоне" не довольны образом жизни Дембеле Азар готов покинуть "Челси"

Последние новости

Ольга Фреймут похвасталась своими семейными снимками "Шахтер" и "Динамо" в числе самых бьющих команд Европы Самый роскошный спортзал в мире с абонементом за 32 тысячи долларов (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Свитолина стала чемпионкой выставочного турнира в Нью-Йорке
02 Лига чемпионов. Где смотреть матчи 6 марта
03 Биатлон. Еще одна сборная планирует бойкотировать этап Кубка мира в России
04 Биатлон. Расписание седьмого этапа Кубка мира в Контиолахти
05 "Думал, дело в деньгах": Кравец оценил чемпионат Турции
Новости сегодня
19:15 Кендзера: "Динамо" остается в чемпионской гонке
19:09 Продюсер Саймон Кинберг переснимет фильм "Бегство Логана"
19:02 Собчак просит Украину разрешения посетить Крым
19:00 Посмейтесь от души: модный Aпокалипсис, который уже сейчас происходит в метро
18:59 Кубок Федерации по теннису: матч Канада - Украина пройдет в Монреале
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине насчитали 742 миллионера В Украине насчитали 742 миллионера
Новости: В Украине опубликован закон о приватизации Опубликован закон о приватизации
Новости: Резкое потепление: украинцев предупреждают о гололеде и сосульках Украинцев предупреждают о гололеде и сосульках
Новости: В Instagram появится новое обновление В Instagram появится новое обновление
Добавить комментарий
0