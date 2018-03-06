Фанаты ПСЖ устроили игрокам "Реала" ночной концерт перед матчем Лиги чемпионов

Фанаты французского ПСЖ мешали спать игрокам Реала перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

At 01.30 am a group of Ultras PSG went to wake up the Real Madrid players at the hotel they were staying at.. #PSGRMA. pic.twitter.com/CHxKycVQac — TheRealCasuals (@Real_Casuals_66) 6 марта 2018 г.

Болельщики парижской команды активно шумели возле отеля, где остановились мадридцы. Около пятидесяти фанатов пели песни, кричали, а также взрывали петарды и жгли файеры посреди ночи.

Напомним, что ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Реал состоится во вторник, 6-го марта, на Парк де Пренс в Париже. Стартовый свисток главного арбитра Феликса Бриха прозвучит в 21:45 по киевскому времени.