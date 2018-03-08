Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Ювентус" добыл волевую победу над "Тоттенхэмом" и вышел в 1/4 финала ЛЧ "Ювентус" добыл волевую победу над "Тоттехэмом"
Новости: "Динамо" отправилось в Рим на матч Лиги Европы "Динамо" отправилось в Рим на матч Лиги Европы
Новости: Свитолина стала чемпионкой выставочного турнира в Нью-Йорке Свитолина стала чемпионкой выставочного турнира в Нью-Йорке
Новости: Паралимпиада-2018. Расписание соревнований сборной Украины Паралимпиада-2018. Расписание соревнований сборной Украины
X

Полузащитник "Ливерпуля" пожертвовал £ 500 тыс. детской онкологической больнице

Мохамед Салах
04:55 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах совершил пожертвование детской больнице в Египте.

Как сообщает Daily Mail, Салах пожертвовал детской онкологической больнице в Египте £ 500 тыс. (€ 560 тыс.). Эта сумма пойдёт на покупку медицинского оборудования для лечения детей с раком костного мозга.

Ранее Салах частично оплатил операцию по пересадке костного мозга больного раком ребёнка.

Египтянин перешёл в "Ливерпуль" летом 2017 года из "Ромы". В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге и забил 24 гола.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)

Свитолина - Касаткина: яркие моменты финального матча в Дубае (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 7 марта Гаттузо: Я никто по сравнению с Венгером Футбол. Украина сыграет с Саудовской Аравией в Испании

Последние новости

Таяние вечной мерзлоты грозит ускорением глобального потепления Пэрис Джексон очаровала элегантным образом на премьере фильма Уайлдер - Ортис: телеаудитория боя превысила миллион
Сегодня читают в спорте
01 Лига чемпионов: Роналду сравнялся с ван Нистелроем
02 Шевченко: Гаттузо изменил лицо "Милана"
03 Бокс. Украинцу Далакяну поступили предложения об объединительных боях
04 Немецкий биатлонист: Это плохой сигнал - ехать в Россию после скандала с допингом
05 Уайлдер - Ортис: телеаудитория боя превысила миллион
Новости сегодня
07:16 Знаменательные события в истории: 8 марта 2018 года
07:14 Гороскоп на сегодня, 8 марта 2018: все знаки зодиака
07:05 Зеркаль: МИД будет искать зарубежные активы "Газпрома"
06:46 В Китае найден древний город эпохи Хань
06:30 Пентагон: Россия и Китай остаются главной угрозой нацбезопасности США
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: У начальника Генштаба Украины новый зам У начальника Генштаба Украины новый зам
Новости: Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера Госдеп: "Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера
Новости: Президент отметил более 100 женщин госнаградами по случаю 8 марта Президент отметил более 100 женщин госнаградами по случаю 8 марта
Новости: Google посвятил дудл празднику 8 Марта - Международному женскому дню Google посвятил праздничный дудл дню 8 Марта
Добавить комментарий
0