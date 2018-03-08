Полузащитник "Ливерпуля" пожертвовал £ 500 тыс. детской онкологической больнице

Как сообщает Daily Mail, Салах пожертвовал детской онкологической больнице в Египте £ 500 тыс. (€ 560 тыс.). Эта сумма пойдёт на покупку медицинского оборудования для лечения детей с раком костного мозга.

Ранее Салах частично оплатил операцию по пересадке костного мозга больного раком ребёнка.

Египтянин перешёл в "Ливерпуль" летом 2017 года из "Ромы". В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге и забил 24 гола.