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Гвардиола оштрафован на внушительную сумму

Хосеп Гвардиола
19:57 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола оштрафован на кругленькую сумму.

FA решила оштрафовать испанского специалиста за ношение желтой ленты в знак поддержки каталонских сепаратистов, сообщает The Guardian.

Ассоциация взыщет с Гвардиолы 20 тысяч фунтов, поскольку символ несет политический сигнал. Об этом ранее заявлял президент ФА Англии Мартин Гленн, сравнив желтую ленту с символивкою различных политических движений, в том числе и экстремистских. Позже наставник Манчестер Сити согласился не носить желтую ленту на матчах АПЛ.

Однако, Хосеп Гвардиола собирается дальше носить ленту на матчах Лиги чемпионов, где подобного запрета от УЕФА нет.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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