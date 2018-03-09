Гвардиола оштрафован на внушительную сумму

FA решила оштрафовать испанского специалиста за ношение желтой ленты в знак поддержки каталонских сепаратистов, сообщает The Guardian.

Ассоциация взыщет с Гвардиолы 20 тысяч фунтов, поскольку символ несет политический сигнал. Об этом ранее заявлял президент ФА Англии Мартин Гленн, сравнив желтую ленту с символивкою различных политических движений, в том числе и экстремистских. Позже наставник Манчестер Сити согласился не носить желтую ленту на матчах АПЛ.

Однако, Хосеп Гвардиола собирается дальше носить ленту на матчах Лиги чемпионов, где подобного запрета от УЕФА нет.