У Месси родился третий сын
Новости спорта: Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси в третий раз стал отцом.
Супруга 30-летнего футболиста Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына, которого пара назвала Чиро.
«Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, что всё прошло идеально. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы очень счастливы!» — написал Месси в своём «инстаграме».
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Помимо Чиро, Месси и Рокуццо воспитывают пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео.
Ранее сообщалось, что Месси пропустит гостевой матч 28-го тура Примеры с «Малагой», который состоится сегодня, 10 марта, именно из-за рождения Чиро.