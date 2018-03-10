У Месси родился третий сын

Супруга 30-летнего футболиста Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына, которого пара назвала Чиро.

«Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, что всё прошло идеально. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы очень счастливы!» — написал Месси в своём «инстаграме».

Помимо Чиро, Месси и Рокуццо воспитывают пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит гостевой матч 28-го тура Примеры с «Малагой», который состоится сегодня, 10 марта, именно из-за рождения Чиро.