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У Месси родился третий сын

Лионель Месси
17:20 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси в третий раз стал отцом.

Супруга 30-летнего футболиста Антонелла Рокуццо родила ему третьего сына, которого пара назвала Чиро.

«Добро пожаловать, Чиро! Слава Богу, что всё прошло идеально. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Мы очень счастливы!» — написал Месси в своём «инстаграме».

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Помимо Чиро, Месси и Рокуццо воспитывают пятилетнего Тьяго и двухлетнего Матео.

Ранее сообщалось, что Месси пропустит гостевой матч 28-го тура Примеры с «Малагой», который состоится сегодня, 10 марта, именно из-за рождения Чиро.

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Новости спорта, Лионель Месси, Сборная Аргентины, ФК Барселона, Футбол.
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