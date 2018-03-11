"Челси" - "Кристал Пэлас": обзор матча (Видео)
Новости спорта: Смотреть онлайн видео обзор матча 30-го тура АПЛ "Челси" - "Кристал Пэлас".
Челси - Кристал Пэлас 2:1
Голы: Виллиан, 25, Келли, 32 (в свои ворота) — ван Аанхолт, 90
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Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл — Дзаппакоста, Фабрегас (Педро, 88), Канте, Алонсо — Виллиан, Жиру (Мората, 72), Азар (Бакайоко, 88)
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Кристал Пэлас: Хеннесси — Ван-Биссака, Келли, Томкинс, ван Аанхолт — Таунсенд (Чхон-Йон Ли, 81), Миливоевич, Макартур, Шлупп (Ридевалд, 75) — Серлот, Бентеке (Заа, 46)
Предупреждения: Мората — ван Аанхолт, Томкинс