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Футбол. Где смотреть матчи чемпионата Украины 11 марта
Новости спорта: Сегодня, 11 марта, состоятся заключительные матчи 23-го тура чемпионата Украины по футболу.
На воскресенье, 11 марта запланированы поединки львовских "Карпат" и донецкого "Олимпика" (14.00, "Футбол 1"), "Мариуполя" и луганской "Зари" (17.00, "Футбол 1"), киевского "Динамо" и ривненского "Вереса" (19.30, "2+2").
Напомним, матчи 24-го тура УПЛ начнутся 17 марта. Откроют программу тура игра "Черноморец" - "Сталь".
Telegraf.com.ua