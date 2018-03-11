Зидан: Роналду из другой планеты

Накануне Реал на выезде обыграл Эйбар со счетом 2:1. Оба гола "бланкос" на счету Криштиану Роналду.

"Роналду из другой планеты. Он знает, что забьет. Криштиану — особенный футболист, а его статистика говорит сама за себя", — сказал Зидан после игры.

"Нам нужно продолжать выигрывать и мы постараемся следовать по заданному пути. У нас по-прежнему есть шансы выиграть Примеру. И так будет до конца сезона".

Отметим, что Криштиану забил в седьмом матче Примеры подряд.