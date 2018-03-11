Зидан: Роналду из другой планеты
Новости спорта: Главный тренер Реала Зинедин Зидан дал свой комментарий после матча с Эйбаром (2:1).
Накануне Реал на выезде обыграл Эйбар со счетом 2:1. Оба гола "бланкос" на счету Криштиану Роналду.
"Роналду из другой планеты. Он знает, что забьет. Криштиану — особенный футболист, а его статистика говорит сама за себя", — сказал Зидан после игры.
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"Нам нужно продолжать выигрывать и мы постараемся следовать по заданному пути. У нас по-прежнему есть шансы выиграть Примеру. И так будет до конца сезона".
Отметим, что Криштиану забил в седьмом матче Примеры подряд.