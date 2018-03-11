"Барселона" покупает Рамоса
Новости спорта: «Барселона» объявила о договорённости с «Гремио» по трансферу Артура Рамоса.
«Барселона» на своём официальном сайте объявила о договорённости с «Гремио» по трансферу полузащитника Артура Рамоса. Каталонский клуб в июле этого года сможет выкупить бразильца за € 30 млн, ещё € 9 млн прописаны в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что Артур должен присоединиться к сине-гранатовым зимой 2019 года, но пресс-служба «Барселоны» не уточняет, когда игрок начнёт тренироваться с командой.
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В минувшем сезоне чемпионата Бразилии 21-летний Артур провёл за «Гремио» 27 матчей и забил один гол.