"Барселона" покупает Рамоса

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о договорённости с «Гремио» по трансферу полузащитника Артура Рамоса. Каталонский клуб в июле этого года сможет выкупить бразильца за € 30 млн, ещё € 9 млн прописаны в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что Артур должен присоединиться к сине-гранатовым зимой 2019 года, но пресс-служба «Барселоны» не уточняет, когда игрок начнёт тренироваться с командой.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии 21-летний Артур провёл за «Гремио» 27 матчей и забил один гол.