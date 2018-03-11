Сегодня Мбокани может вернуться на футбольное поле

Форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани восстановился после травмы и готов вновь играть за киевский клуб.

С большей долей вероятностью конголезский нападающий сегодня может оказаться в заявке "Динамо" на матч с "Вересом" (начало в 19:30).

Напомним, что после зимнего перерыва Мбокани сыграл только в матче с "Олимпиком" в УПЛ, в котором получил травму.