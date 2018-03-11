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Сегодня Мбокани может вернуться на футбольное поле
14:22 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Форвард Динамо восстановился после травмы.
Форвард "Динамо" Дьемерси Мбокани восстановился после травмы и готов вновь играть за киевский клуб.
С большей долей вероятностью конголезский нападающий сегодня может оказаться в заявке "Динамо" на матч с "Вересом" (начало в 19:30).
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Напомним, что после зимнего перерыва Мбокани сыграл только в матче с "Олимпиком" в УПЛ, в котором получил травму.
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