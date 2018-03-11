Болельщики и футболисты "Фиорентины" почтили память Астори (Видео)

На поле и на трибунах стадиона "Артемио Франки" появились баннеры, адресованные 31-летнему футболисту. После минуты молчания болельщики "Фиорентины" выпустили в небо воздушные шарики, на которых были написаны слова к Астори.

Также фанаты флорентийской команды окрасили одну из трибун в фиолетовый цвет с белой надписью "Davide 13". На 13-й минуте игра приостановилась, и присутствовавшие на стадионе аплодисментами почтили память Астори.