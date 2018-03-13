Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией Шевченко объявил список игроков на матчи с Саудовской Аравией и Японией
Новости: "Шахтер" отправился в Рим: список игроков "Шахтер" отправился в Рим: список игроков
Новости: Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии в Париже Украинские синхронистки завоевали семь медалей на этапе Мировой серии
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта
X

Президент ПСЖ отправится к Неймару с деловым предложением

Неймар
00:15 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Нассер аль-Хелайфи попытается убедить бразильца остаться в клубе.

Президент ПСЖ Нассер аль-Хелайфи обеспокоен ситуацией со слухами о желании форварда Неймара покинуть команду, утверждает французский канал Telefoot.

Катарец вместе со спортивным директором клуба Антеру Энрике в ближайшее время отправятся в Бразилию, чтобы навестить игрока, восстанавливающегося после операции, и поговорить с ним.

Руководители ПСЖ хотят убедить Неймара остаться. Они объяснят ему, что команда будет построена вокруг него, и при формировании состава менеджеры будут опираться на пожелания бразильца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига 1, Лига Чемпионов, Нассер Аль-Хелайфи, Неймар, Новости футбола, ПСЖ, Футбол, Чемпионат Франции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Вацко - о молодых футболистах "Динамо" и последних результатах команды Стал известен состав сборной Украины на элит-раунд Евро-2018 Шевченко проведет жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов

Последние новости

Почему к останкам Марии Кюри нельзя прикасаться еще 1500 лет Эти мамы, наверное, нашли источник вечной молодости (Фото) Прокуратура требует взять Лесика под стражу
Сегодня читают в спорте
01 Украинский гимнаст получит российское гражданство
02 "Рома" - "Шахтер": слова Ди Франческо перед матчем
03 Зинченко выйдет в основе "Ман Сити" на матч против "Стока"
04 Марлос назвал рецепт успеха в игре с "Ромой"
05 Президент ПСЖ отправится к Неймару с деловым предложением
Новости сегодня
01:46 Армия Канады расширит свое присутствие в Ираке
01:30 У двух житомирян обнаружили 40 кг янтаря
01:14 XI Форум "Европа-Украина" состоится в Ряшеве
01:00 Проспект Леся Курбаса временно закроют с 15 марта
00:44 Стало известно, кто станет режиссером "Робопокалипсиса" вместо Спилберга
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд Нафтогаз рассчитывает отсудить у РФ еще $8 млрд
Новости: Адвокаты Кернеса: доказательства обвинения недействительны Адвокаты Кернеса: доказательства обвинения недействительны
Новости: Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах Нардеп Голубов задекларировал 2 млрд грн в биткойнах
Новости: Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео) Актер "Очень странных дел" Финн Вулфард выпустил свой первый клип (Видео)
Добавить комментарий
0