Лидер "Баварии" может продолжить карьеру в АПЛ
Новости спорта: Нападающий Баварии Роберт Левандовски может перейти в Манчестер Юнайтед.
По ходу нынешнего сезона 29-летний бомбардир сменил агента, который, как ожидается, должен будет договориться о его переходе в другой клуб.
Как сообщает Kicker, интерес к Левандовски уже проявил Манчестер Юнайтед. По информации издания, именно "красные дьяволы" лидируют в гонке за польским бомбардиром.
Помимо МЮ претендентом на Роберта является мадридский Реал.
В нынешнем сезоне на счету Левандовски 23 гола в 24 матчах немецкого чемпионата.