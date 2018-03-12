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Лидер "Баварии" может продолжить карьеру в АПЛ

Роберт Левандовски
23:18 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Баварии Роберт Левандовски может перейти в Манчестер Юнайтед.

По ходу нынешнего сезона 29-летний бомбардир сменил агента, который, как ожидается, должен будет договориться о его переходе в другой клуб.

Как сообщает Kicker, интерес к Левандовски уже проявил Манчестер Юнайтед. По информации издания, именно "красные дьяволы" лидируют в гонке за польским бомбардиром.

Помимо МЮ претендентом на Роберта является мадридский Реал.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 23 гола в 24 матчах немецкого чемпионата.

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Новости спорта, АПЛ, Роберт Левандовски, Трансферы, ФК Бавария, ФК Манчестер Юнайтед, Чемпионат Англии.
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