Юный фанат перевоплотился в Де Хеа, поразив своего кумира

Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа пообещал подарить бутсы своему юному фанату.

Болельщик прислал свое фото в ответ на пост вратаря после победы над Ливерпулем. Мальчик скопировал внешность Де Хеа, нарисовав себе бороду и прикрепив парик.

Де Хеа был впечатлен схожестью и стараниями фаната, решив наградить его своими бутсами.

You look great! There's just something missing Tell me your address via DM and I send you a pair of boots https://t.co/W2Msqb0bv0

— David de Gea (@D_DeGea) 11 марта 2018 г.