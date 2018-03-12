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Вацко - о молодых футболистах "Динамо" и последних результатах команды

Виктор Вацко
19:25 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Известный комментатор похвалил юных футболистов киевской команды

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Вацко поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» — «Динамо» (2: 2).

«Хочу отдать должное молодым игрокам «Динамо»: Цыганков, Шапаренко, Беседину и Бурде. Мне приятно, что молодые футболисты в матчах такого уровня психологии и ответственности проявили себя наилучшим образом. Однако мне неприятно, что среди этих футболистов нет опытного «локомотива», который может тянуть команду.

К матчу с «Лацио» динамовцы выдали серию неубедительных игр, поэтому римляне были фаворитами. Из-за этого «Динамо» играло от обороны. Теперь «Лацио» приедет в Киев, зная возможности «Динамо». Римляне будут пытаться избежать недооценки. Но не факт, что киевляне дадут сопернику проявить свои сильные стороны», — сказал Вацко.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» — «Лацио» состоится в четверг, 15 марта, в 20:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Виктор Вацко, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио, Футбол.
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