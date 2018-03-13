ПСЖ намерен приобрести звездного вратаря

В нынешнем сезоне основным голкипером парижан является Альфонс Ареоля, который 15 из 27 матчей Лиги 1 отстоял "на ноль".

Несмотря на очень достойную игру французского вратаря, ПСЖ намерен заменить его на еще более сильного голкипера.

Как сообщает Telefoot, парижане намерены ближайшим летом приобрести вратаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа. В борьбе за игрока ПСЖ, вероятно, придется выдержать конкуренцию с мадридским Реалом, который также заинтересован в подписании Давида.

В качестве запасных вариантов французский клуб рассматривает голкипера Челси Тибо Куртуа и молодого вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму.