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ПСЖ намерен приобрести звездного вратаря

Давид Де Хеа
14:53 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа попал в список трансферных целей ПСЖ.

В нынешнем сезоне основным голкипером парижан является Альфонс Ареоля, который 15 из 27 матчей Лиги 1 отстоял "на ноль".

Несмотря на очень достойную игру французского вратаря, ПСЖ намерен заменить его на еще более сильного голкипера.

Как сообщает Telefoot, парижане намерены ближайшим летом приобрести вратаря Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа. В борьбе за игрока ПСЖ, вероятно, придется выдержать конкуренцию с мадридским Реалом, который также заинтересован в подписании Давида.

В качестве запасных вариантов французский клуб рассматривает голкипера Челси Тибо Куртуа и молодого вратаря Милана Джанлуиджи Доннарумму.

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Новости спорта, АПЛ, Давид Де Хеа, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, ФК ПСЖ, Футбол.
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