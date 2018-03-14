"Динамо" - "Лацио": названа бригада арбитров

Испанская бригада судей во главе с Хесусом Хиль Мансано будет работать на ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы между киевским Динамо и Лацио.

По информации официального сайта УЕФА, помогать ему будут арбитры на линии – Анхель Невадо Родригес и Диего Барберо Севилья, дополнительные помощники – Карлос Дель Серро и Рикардо Де Бургос, а четвертый арбитр – Роберто Дель Паломар.

Напомним, ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Лацио состоится 15 марта на стадионе НСК Олимпийский в городе Киев. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.