Основной голкипер "Лацио" рискует пропустить матч против "Динамо"

Основной вратарь «Лацио» Томас Стракоша рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо», сообщает fantagazzetta.com.

Голкипер получил болезненный удар по ребрам в матче чемпионата Италии против «Кальяри» (2:2). После игра Стракоша прошел медобследование, которое подтвердила наличие у него повреждения.

Скорее всего, Стракоша прилетит в Киев вместе с командой, но если его состояние не улучшиться, то место в воротах в матче против «Динамо» займет Иван Варгич.