Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Оксана Шишкова завоевала "золото" на Паралимпиаде-2018 Оксана Шишкова завоевала "золото" на Паралимпиаде-2018
Новости: "Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Новости: Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России Украина будет бойкотировать этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в России
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта
X

Основной голкипер "Лацио" рискует пропустить матч против "Динамо"

Томас Стракоша
18:56 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Томасу Стракоше досталось по ребрам в матче против "Кальяри"

Основной вратарь «Лацио» Томас Стракоша рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Динамо», сообщает fantagazzetta.com.

Голкипер получил болезненный удар по ребрам в матче чемпионата Италии против «Кальяри» (2:2). После игра Стракоша прошел медобследование, которое подтвердила наличие у него повреждения.

Скорее всего, Стракоша прилетит в Киев вместе с командой, но если его состояние не улучшиться, то место в воротах в матче против «Динамо» займет Иван Варгич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Иван Варгич, Лига Европы, Новости футбола, Томас Стракоша, ФК Динамо (Киев), ФК Лацио, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Установлен новый рекорд посещаемости в матче МЛС ПСЖ намерен приобрести звездного вратаря "Стандарты у них очень опасные": Пятов о матче "Рома" - "Шахтер"

Последние новости

Курьезные случаи, когда людям чертовски не повезло с именами и фамилиями За два дня НБУ купил $135 млн Полезные ужины, что не навредят вашей фигуре
Сегодня читают в спорте
01 "Рома" - "Шахтер": букмекеры оценили шансы команд
02 Украинский гимнаст получит российское гражданство
03 Форвард "Динамо" оценил шансы команды на проход в 1/4 ЛЕ
04 "Рома" - "Шахтер": слова Ди Франческо перед матчем
05 Паралимпиада-2018: медальный зачет 13 марта
Новости сегодня
19:48 В МИД объявили конкурс на должность директора Украинского института
19:42 Менеджер Деревянченко: Сергей вытрет пол Сондерсом
19:40 Врача из Николаева обвиняют в смерти пациента
19:36 Это просто волшебство: японка превращает камни в очаровательных животных (Фото)
19:34 Лучшие советы по борьбе с весенним авитаминозом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин едет в Крым Путин едет в Крым
Новости: Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает Морозы возвращаются: в Украине снова похолодает
Новости: Законопроект от уголовном производстве отложен Законопроект от уголовном производстве отложен
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (05.03 - 11.03)
Добавить комментарий
0