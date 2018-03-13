"Шахтер" был близок к подписанию лидера "Ромы"

Об этом в интервью итальянской прессе рассказал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

"Игрок Ромы, который вписался бы в Шахтер? Наингголан. Мы пытались подписать Раджу, когда он играл за Кальяри. Тогда мы были близки к завершению сделки, однако в определенный момент она сорвалась", — сказал Палкин.

Наингголан выступал за Кальяри в период с 2004 по 2014 года, после чего перебрался в Рому, где сделал себя имя. С 2009 года Раджа выступает за сборную Бельгии.