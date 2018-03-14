"Рома" - "Шахтер": обзор матча (Видео)
Новости спорта: Вашему вниманию видео гола и обзор матча Рома — Шахтер (1:0).
Шахтер проиграл Роме и вылетел из Лиги чемпионов.
Рома — Шахтер 1:0 (первый матч 1:2)
Гол: Джеко, 52
Рома: Алиссон — Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов — Де Росси, Строотман — Ундер (Жерсон, 65), Наингголан, Перотти — Джеко (Эль Шаарави, 89)
Шахтер: Пятов — Бутко, Ракицкий, Ордец, Исмаили — Степаненко (Патрик, 74), Фред — Марлос (Дентиньо, 82), Тайсон, Бернард — Феррейра
Предупреждения: Флоренци, Манолас — Степаненко, Фред, Феррейра
Удаление: Ордец, 79 (фол последней надежды).