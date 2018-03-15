ПСЖ нашел замену Неймару

"Пари Сен-Жермен" обратил свое внимание на форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как сообщает Don Balon, парижский клуб будет готов рассмотреть вариант с покупкой Кейна в случае, если команду покинет бразилец Неймар.

Источник утверждает, что в этом случае парижане будут готовы заплатить за форварда порядка 200 млн евро, и такая сумма должна удовлетворить боссов лондонского клуба, которые раньше не собирались отпускать своего лидера.

Напомним, что ранее сообщалось, что в услугах Кейна также заинтересованы мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Кейн забил 35 голов и отдал 4 ассиста в 39 матчах за "шпор" во всех турнирах.