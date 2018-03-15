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ПСЖ нашел замену Неймару

Харри Кейн
00:55 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Парижане уже нашли потенциальную замену бразильцу.

"Пари Сен-Жермен" обратил свое внимание на форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как сообщает Don Balon, парижский клуб будет готов рассмотреть вариант с покупкой Кейна в случае, если команду покинет бразилец Неймар.

Источник утверждает, что в этом случае парижане будут готовы заплатить за форварда порядка 200 млн евро, и такая сумма должна удовлетворить боссов лондонского клуба, которые раньше не собирались отпускать своего лидера.

Напомним, что ранее сообщалось, что в услугах Кейна также заинтересованы мадридский "Реал" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне Кейн забил 35 голов и отдал 4 ассиста в 39 матчах за "шпор" во всех турнирах.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Англии, ФК Тоттенхэм, Футбол, Харри Кейн.
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