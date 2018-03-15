"Шахтер" извинился перед "Ромой"

«Шахтёр» отправил «Роме» письмо с извинениями от Факундо Феррейры за инцидент с болбоем Маттео Канселльери во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Риме, сообщает Football.ua.

Форвард «Шахтёра» вытолкнул за рекламные щиты мальчика, подающего мячи. Аргентинец был недоволен тем, что болбой долго не давал мяч его команде, за что получил от арбитра жёлтую карточку.

Феррейра извинился перед Маттео, его семьёй и «Ромой», за юношескую команду которой выступает мальчик. Футболист выразил надежду, что тот не пострадал в инциденте, отметив, что в его эмоциональном поступке не было злых намерений.