Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Костюк пробилась в 1/4 финала в Шэньчжэне Костюк пробилась в 1/4 финала в Шэньчжэне
Новости: Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео) Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
Новости: Бойкот: какие соревнования в России пропустят украинские спортсмены Бойкот: какие соревнования в России пропустят украинские спортсмены
Новости: Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
X

"Шахтер" извинился перед "Ромой"
09:22 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Донецкий «Шахтёр» извинился перед «Ромой» за инцидент Феррейры с болбоем.

«Шахтёр» отправил «Роме» письмо с извинениями от Факундо Феррейры за инцидент с болбоем Маттео Канселльери во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов в Риме, сообщает Football.ua.

Форвард «Шахтёра» вытолкнул за рекламные щиты мальчика, подающего мячи. Аргентинец был недоволен тем, что болбой долго не давал мяч его команде, за что получил от арбитра жёлтую карточку.

Феррейра извинился перед Маттео, его семьёй и «Ромой», за юношескую команду которой выступает мальчик. Футболист выразил надежду, что тот не пострадал в инциденте, отметив, что в его эмоциональном поступке не было злых намерений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Рома, ФК Шахтер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов ПСЖ нашел замену Неймару "Бавария" уверенно переиграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 ЛЧ

Последние новости

НБА: "Голден Стэйт" обыграл "Лейкерс" и другие матчи 14 марта Официальный курс валют НБУ: евро и доллар подорожали "Від пацанки до панянки" 3 сезон 4 выпуск: пацанки обнажатся перед незнакомцами
Сегодня читают в спорте
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
04 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
05 "Шахтер" извинился перед "Ромой"
Новости сегодня
10:04 Британия намерена создать центр по защите от химоружия
09:58 "Барселона" - "Челси": видео голов и обзор матча
09:47 Осколки истории:восхитительные ретро-снимки (Фото)
09:44 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
09:40 Сегодня отмечается Всемирный день защиты прав потребителя
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Надвигается циклон: Украину засыпет снегом Надвигается циклон: Украину засыпет снегом
Новости: Водительские права в Украине: экзамен будут сдавать по новым правилам Украинцы будут сдавать на права по новым правилам
Новости: Названы самые счастливые страны мира Названы самые счастливые страны мира
Новости: Рецепт дня: картофельные цибрики во фритюре Рецепт дня: картофельные цибрики во фритюре
Добавить комментарий
0