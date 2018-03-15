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Игрок "Барселоны" сломал палец в матче против "Челси"

Серхио Бускетс
13:07 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Хавбек Барселоны Серхио Бускетс из-за травмы вылетел на три недели.

Испанский полузащитник получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.

По информации Marca, у Бускетса перелом в мизинце на правой ноге. Травму он получил в столкновении с Оливье Жиру.

На 62-й минуте матча с Челси Бускетс уступил свое место на поле Андре Гомешу.

Сообщается, что игрок пропустит около 3 недель. Таким образом, он не сыграет за сборную, а также может пропустить матчи чемпионата Испании против Атлетика, Севильи и Леганеса.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Серхио Бускетс, ФК Барселона, ФК Челси.
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