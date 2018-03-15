Игрок "Барселоны" сломал палец в матче против "Челси"
Новости спорта: Хавбек Барселоны Серхио Бускетс из-за травмы вылетел на три недели.
Испанский полузащитник получил повреждение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси.
По информации Marca, у Бускетса перелом в мизинце на правой ноге. Травму он получил в столкновении с Оливье Жиру.
На 62-й минуте матча с Челси Бускетс уступил свое место на поле Андре Гомешу.
Сообщается, что игрок пропустит около 3 недель. Таким образом, он не сыграет за сборную, а также может пропустить матчи чемпионата Испании против Атлетика, Севильи и Леганеса.