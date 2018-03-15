Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте сегодня, 15 марта, запустил голосование среди болельщиков, которым предлагается выбрать лучшего футболиста этой недели по итогам прошедших матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На звание лучшего футболиста претендуют четверо: нападающий Лионель Месси ("Барселона"), форвард Томас Мюллер ("Бавария"), нападающий Виссман Бен-Йеддер ("Севилья") и форвард Эдин Джеко ("Рома").

Итоги голосования среди болельщиков будут подведены 16 марта.