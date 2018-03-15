Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Лига Европы: расписание матчей 15 марта Лига Европы: расписание матчей 15 марта
Новости: Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео) Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
Новости: "Динамо" - "Лацио": где и когда смотреть матч Лиги Европы "Динамо" - "Лацио": где и когда смотреть матч Лиги Европы
Новости: Биатлон. Результаты мужского спринта в Хольменколлене Биатлон. Результаты мужского спринта в Хольменколлене
X

Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Лионель Месси
17:13 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Месси, Мюллер, Бен-Йеддер и Джеко - претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

УЕФА на официальном сайте сегодня, 15 марта, запустил голосование среди болельщиков, которым предлагается выбрать лучшего футболиста этой недели по итогам прошедших матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На звание лучшего футболиста претендуют четверо: нападающий Лионель Месси ("Барселона"), форвард Томас Мюллер ("Бавария"), нападающий Виссман Бен-Йеддер ("Севилья") и форвард Эдин Джеко ("Рома").

Итоги голосования среди болельщиков будут подведены 16 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, Томас Мюллерс, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Игрок "Барселоны" сломал палец в матче против "Челси" Рейтинг ФИФА: сборная Украины на 35-м месте Конте: Лучший футболист в мире решил исход противостояния

Последние новости

Минфин США расширил санкции против РФ Сценарий "Игры престолов" заставил плакать даже актеров Маленькие красотки в образах Диснеевских принцесс (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 "Шахтер" извинился перед "Ромой"
Новости сегодня
18:05 Заявка "Лацио" на матч с "Динамо"
18:04 Самая красивая улица в мире (Фото)
18:01 Смешно до слез: забавные парни веселятся и радуются жизни
17:59 ГСУ: Алкоголь и продукты дорожают из-за инфляции
17:54 Depeche Mode представили треки украинской кавер-группы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рада одобрила увольнение Гонтаревой, ее должность занял Смолий Смолия назначили главой НБУ
Новости: Премьер Словакии ушел в отставку Премьер Словакии ушел в отставку
Новости: Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак
Новости: Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово Пасха в 2018 в году: какого числа празднуем Воскресение Христово
Добавить комментарий
0