Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео) "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео)
Новости: Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео) Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
Новости: Названы претенденты на звание лучших в украинском спорте в 2017 году Названы претенденты на звание лучших в украинском спорте в 2017 году
Новости: Биатлон. Результаты мужского спринта в Хольменколлене Биатлон. Результаты мужского спринта в Хольменколлене
X

Хьюз возглавил "Саутгемптон"

Марк Хьюз
22:19 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Валлийский специалист Марк Хьюз получил работу в Саутгемптоне.

Официальный сайт "святых" информирует о назначении на пост главного тренера 54-летнего специалиста Марка Хьюза.

На этом месте он сменил Маурисио Пеллегрино, ранее отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты.

Отметим, Хьюз находился без работы с января этого года, когда его уволили из Сток Сити.

Ранее валлийский специалист тренировал КПР, Фулхэм, Ман Сити, Блэкберн Роверс и сборную Уэльса.

После 30-ти туров Саутгемптон набрал 28 очков и занимает 17-ю позицию в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета в одно очко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, Марк Хьюз, Новости футбола, ФК Саутгемптон, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Хаби Алонсо грозит 8 лет тюрьмы Заявка "Лацио" на матч с "Динамо" Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Последние новости

Водителю, сбившему двоих людей, объявили о подозрении В Лейпциге открылась книжная ярмарка Xiaomi готовит к выходу игровой ноутбук
Сегодня читают в спорте
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 "Шахтер" извинился перед "Ромой"
Новости сегодня
22:47 Дженнифер Лопес показала невероятные трюки в фотосессии для Harper's Bazaar
22:45 Фред: Не опускаем головы
22:44 Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят"
22:44 Обхохотаться можно: романтические снимки, которые вам очень поднимут настроение
22:43 Кендалл Дженнер рассказала о своей сексуальной ориентации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Загранпаспорта нардепов могут блокировать Загранпаспорта нардепов могут блокировать
Новости: Премьер Словакии ушел в отставку Премьер Словакии ушел в отставку
Новости: Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак
Новости: Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово
Добавить комментарий
0