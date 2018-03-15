Хьюз возглавил "Саутгемптон"

Официальный сайт "святых" информирует о назначении на пост главного тренера 54-летнего специалиста Марка Хьюза.

На этом месте он сменил Маурисио Пеллегрино, ранее отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты.

Отметим, Хьюз находился без работы с января этого года, когда его уволили из Сток Сити.

Ранее валлийский специалист тренировал КПР, Фулхэм, Ман Сити, Блэкберн Роверс и сборную Уэльса.

После 30-ти туров Саутгемптон набрал 28 очков и занимает 17-ю позицию в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета в одно очко.