Хьюз возглавил "Саутгемптон"
Новости спорта: Валлийский специалист Марк Хьюз получил работу в Саутгемптоне.
Официальный сайт "святых" информирует о назначении на пост главного тренера 54-летнего специалиста Марка Хьюза.
На этом месте он сменил Маурисио Пеллегрино, ранее отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты.
Отметим, Хьюз находился без работы с января этого года, когда его уволили из Сток Сити.
Ранее валлийский специалист тренировал КПР, Фулхэм, Ман Сити, Блэкберн Роверс и сборную Уэльса.
После 30-ти туров Саутгемптон набрал 28 очков и занимает 17-ю позицию в турнирной таблице, имея отрыв от зоны вылета в одно очко.