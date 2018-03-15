"Реал" намерен перехватить у "Барселоны" защитника "Севильи"
Новости спорта: Мадридский "Реал" проявляет интерес к защитнику "Севильи" Клеману Лангле и готов побороться за него с "Барселоной" в летнее трансферное окно.
Как сообщает Sport.es, рыночная стоимость Лангле оценивается в € 30 млн. Своей игрой в нынешнем сезоне футболист впечатлил главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана, который видит во французе хорошую подмену для защитников Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. На игрока также претендует "Барселона", об интересе которой к Лангле сообщалось ранее.
В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 26 матчей в испанской Примере.