"Реал" намерен перехватить у "Барселоны" защитника "Севильи"

Как сообщает Sport.es, рыночная стоимость Лангле оценивается в € 30 млн. Своей игрой в нынешнем сезоне футболист впечатлил главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана, который видит во французе хорошую подмену для защитников Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. На игрока также претендует "Барселона", об интересе которой к Лангле сообщалось ранее.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провёл 26 матчей в испанской Примере.