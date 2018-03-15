Сабо: "Шахтеру" было под силу обыграть "Рому"

Эксперт телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Йожеф Сабо прокомментировал результат ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" — "Шахтер" (1:0).

"Честно говоря, после первого тайма я не ожидал, что "Шахтер" проиграет. "Шахтеру" было под силу обыграть "Рому". Но, к сожалению, у "горняков" не было стопроцентных голевых моментов — лишь полумоменты. Я удивлен, что с такой атакой и с такими футболистами "Шахтеру" не удалось забить. "Рома" же в этом поединке искала свой момент и нашла его", — отметил Сабо.