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Сабо: "Шахтеру" было под силу обыграть "Рому"

"Рома" - "Шахтер"
20:57 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Йожеф Сабо прокомментировал результат матча "Рома" - "Шахтер".

Эксперт телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Йожеф Сабо прокомментировал результат ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" — "Шахтер" (1:0).

"Честно говоря, после первого тайма я не ожидал, что "Шахтер" проиграет. "Шахтеру" было под силу обыграть "Рому". Но, к сожалению, у "горняков" не было стопроцентных голевых моментов — лишь полумоменты. Я удивлен, что с такой атакой и с такими футболистами "Шахтеру" не удалось забить. "Рома" же в этом поединке искала свой момент и нашла его", — отметил Сабо.

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Новости спорта, Йожеф Сабо, Новости футбола, ФК Рома, ФК Шахтер, Футбол.
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