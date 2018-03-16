"Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча

Лацио обыграл киевское Динамо в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК Олимпийский и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Напомним, первый матч, который состоялся в Риме 8 марта, завершился вничью со счетом 2:2.

Динамо Киев – Лацио 0:2

Голы: 0:1 – 23 Лейва, 0:2 – 83 де Врей.

Динамо Киев: Бойко, Кадар (Шабанов, 45), Бурда, Пиварич, Морозюк (Гонсалес, 57), Шепелев, Буяльский, Цыганков, Кендзера, Мораес, Беседин(Мбокани, 70).

Лацио: Стракоша, де Врей, Раду, Габаррон (Марушич, 72), Луис Фелипе, Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 69), Фелипе Андерсон, Пароло, Лейва, Иммобиле (Кайседо, 82).

Предупреждения: Луис Фелипе (18), Мораес (55), Шабанов (66), Стракоша (90) Буяльский (92).