Определились все участники 1/4 Лиги Европы

В четверг, 15 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 2017/18, по завершению которых определились все команды, вышедшие в четвертьфинальную стадию турнира.

Так, в 1/4 финала Лиги Европы примут участие:

Атлетико (Испания)

Марсель (Франция)

Спортинг (Португалия)

Лацио (Италия)

РБ Лейпциг (Германия)

Арсенал (Англия)

ЦСКА (Россия)

Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Стоит отметить, что на этот раз не будет сеяных и несеяных команд. Кроме того, клубы одной национальной ассоциации разводиться не будут.

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 5 апреля, ответные состоятся 12 апреля.