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Определились все участники 1/4 Лиги Европы

Лига Европы
07:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: В четвертьфинальную стадию Лиги Европы 2018 вышли восемь европейских клубов.

В четверг, 15 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы 2017/18, по завершению которых определились все команды, вышедшие в четвертьфинальную стадию турнира.

"Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча

Так, в 1/4 финала Лиги Европы примут участие:

Атлетико (Испания)
Марсель (Франция)
Спортинг (Португалия)
Лацио (Италия)
РБ Лейпциг (Германия)
Арсенал (Англия)
ЦСКА (Россия) 
Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Стоит отметить, что на этот раз не будет сеяных и несеяных команд. Кроме того, клубы одной национальной ассоциации разводиться не будут.

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы будут сыграны 5 апреля, ответные состоятся 12 апреля.

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Новости спорта, Лига Европы, РБ Лейпциг, ФК Арсенал (Лондон), ФК Атлетико М, ФК Лацио, ФК Марсель, ФК Спортинг, ЦСКА.
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