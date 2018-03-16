Цыганков подвел итоги матча против "Лацио"
Новости спорта: Виктор Цыганков прокомментировал поражения от Лацио и вылет с Лиги Европы.
Хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков поделился эмоциями после поражения от римского Лацио в повторном матче 1/8 финала Лиги Европы.
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"Лацио хороший соперник, мы знали с кем играем. У нас были моменты, их надо было решать и лучше играть в защите. Второй гол стал для нас решающим. Александр Хацкевич говорил в перерыве добавить в атаке и надежней играть в защите.
Провальный матч? 50 на 50. Хочу сказать спасибо каждому болельщику, кто пришел. Я впервые сыграл при таком количестве зрителей. У нас команда строится и этот евросезон даст нам больше опыта", – сказал Цыганков в эфире телеканала Футбол 1.