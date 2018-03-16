Три игрока "Лацио" попали в команду недели Лиги Европы

Отметим, что в нее вошли три футболиста из «Лацио», по два — из «Виктории» и «Атлетико» и по одному — из «Арсенала», «Марселя», «Спортинга» и «Лейпцига».

Полностью виртуальная команда выглядит следующим образом:

вратарь: Алеш Грушка («Виктория»);

защитники: Филипе Луис («Атлетико»), Стефан Де Врей, Луис Фелипе (оба — «Лацио»), Бернардо («Лейпциг»);

полузащитники: Лукас Окампос («Марсель»), Родриго Батталья («Спортинг»), Лукас Лейва («Лацио»), Анхель Корреа («Атлетико»);

нападающие: Дани Уэлбек («Арсенал»), Марек Бакош («Виктория»).