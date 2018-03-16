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"Ситуация очень непростая": агент Хачериди - о выходке футболиста в матче с "Лацио"

Евгений Хачериди
13:46 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Иван Пироженко – об отказе Хачериди выходить на замену в матче с «Лацио»

Футбольный агент Иван Пироженко, который представляет интересы Евгения Хачериди, прокомментировал конфликт, который произошел во время матча «Динамо» – «Лацио» (0:2). 

"Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"

«Не особо хочется комментировать этот эпизод, потому что этот вопрос лучше адресовать Александру Хацкевичу. Ничего не могу сказать на счет конфликта между Хачериди и «Динамо», ведь Евгения уже не первую игру не ставят в основной состав. Это их внутренняя кухня и я не хочу туда лезть. Ситуация очень непростая. Как я вижу разрешение этого конфликта? Надеюсь, что обе стороны сумеют договориться», – сказал Пироженко.

Напомним, сразу после травмы Кадара начал переодеваться Евгений Хачериди, которому Хацкевич дал команду готовиться выйти на поле. Но потом Евгений сел назад на скамейку запасных, а вместо него вышел Артём Шабанов, для которого этот матч стал дебютным в составе «Динамо» в еврокубках.

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Новости спорта, Евгений Хачериди, Иван Пироженко, Лига Европы, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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