"Ситуация очень непростая": агент Хачериди - о выходке футболиста в матче с "Лацио"

Футбольный агент Иван Пироженко, который представляет интересы Евгения Хачериди, прокомментировал конфликт, который произошел во время матча «Динамо» – «Лацио» (0:2).

«Не особо хочется комментировать этот эпизод, потому что этот вопрос лучше адресовать Александру Хацкевичу. Ничего не могу сказать на счет конфликта между Хачериди и «Динамо», ведь Евгения уже не первую игру не ставят в основной состав. Это их внутренняя кухня и я не хочу туда лезть. Ситуация очень непростая. Как я вижу разрешение этого конфликта? Надеюсь, что обе стороны сумеют договориться», – сказал Пироженко.

Напомним, сразу после травмы Кадара начал переодеваться Евгений Хачериди, которому Хацкевич дал команду готовиться выйти на поле. Но потом Евгений сел назад на скамейку запасных, а вместо него вышел Артём Шабанов, для которого этот матч стал дебютным в составе «Динамо» в еврокубках.