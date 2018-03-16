Лига Европы. Жеребьевка 1/4 финала

Мероприятие пройдет в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне, Швейцария.

Жеребьевка 1/4 финала

РБ Лейпциг (Германия) - Олимпик (Марсель, Франция)

Арсенал (Англия) - ЦСКА (Россия)

Атлетико (Испания) - Спортинг (Португалия)

Лацио (Италия) - Зальцбург (Австрия)

14:05 Эрик Абидаль проведет церемонию жеребьевки, ведь финал состоится в Лионе 16 мая!

14:00 началась жеребьевка Лиги Европы 1/4 финала.

УЧАСТНИКИ

В четвертьфинал вышли Арсенал (Англия), Атлетико (Испания), Зальцбург (Австрия), Лацио (Италия), Олимпик (Франция), РБ Лейпциг (Германия), Спортинг (Португалия), ЦСКА (Россия)

Introducing your UEFA Europa League quarter-finalists! ℹ️ #UELdraw: tomorrow (Friday 16 March) at 13:00CET! pic.twitter.com/E7parbMUB7 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2018 г.

Где смотреть

Видеотрансляцию жеребьевки можно посмотреть на официальном сайте УЕФА, а также на телеканале "Футбол 1".

На этой стадии турнира жеребьевка полностью открытая. Сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Когда матчи 1/4 финала

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные — 12 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

Напомним, что единственный представитель Украины в плей-офф турнира киевское "Динамо" выбыл в прошлом раунде, пропустив в четвертьфинал "Лацио".