Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
Новости спорта: В Швейцарии состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/18.
В штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Участие в жеребьевке принимал посол финала Лиги Европы-2018 в Лионе, легендарный футболист "Барселоны" Эрик Абидаль.
Лига чемпионов. Результаты жеребьевки 1/4 финала
Пары 1/4 финала
РБ Лейпциг (Германия) - Олимпик (Марсель, Франция)
Арсенал (Англия) - ЦСКА (Россия)
Атлетико (Испания) - Спортинг (Португалия)
Лацио (Италия) - Зальцбург (Австрия)
Introducing your UEFA Europa League quarter-finalists!
ℹ️ #UELdraw: tomorrow (Friday 16 March) at 13:00CET! pic.twitter.com/E7parbMUB7
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2018 г.
Первые матчи 1/4 финала состоятся 5 апреля, ответные - 12 апреля.
Жеребьевка полуфинала турнира состоится 13 апреля.
Финал Лиги Европы состоится во Франции на "Парк Олимпик Лионне" (Лион) 16 мая 2018 года.