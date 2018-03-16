Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

В штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Участие в жеребьевке принимал посол финала Лиги Европы-2018 в Лионе, легендарный футболист "Барселоны" Эрик Абидаль.

Пары 1/4 финала

РБ Лейпциг (Германия) - Олимпик (Марсель, Франция)

Арсенал (Англия) - ЦСКА (Россия)

Атлетико (Испания) - Спортинг (Португалия)

Лацио (Италия) - Зальцбург (Австрия)

Introducing your UEFA Europa League quarter-finalists! ℹ️ #UELdraw: tomorrow (Friday 16 March) at 13:00CET! pic.twitter.com/E7parbMUB7 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 15 марта 2018 г.

Первые матчи 1/4 финала состоятся 5 апреля, ответные - 12 апреля.

Жеребьевка полуфинала турнира состоится 13 апреля.

Финал Лиги Европы состоится во Франции на "Парк Олимпик Лионне" (Лион) 16 мая 2018 года.