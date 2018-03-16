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Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы

Лига Европы
14:11 Сегодня Телеграф
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Новости спорта: В Швейцарии состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/18.

В штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Участие в жеребьевке принимал посол финала Лиги Европы-2018 в Лионе, легендарный футболист "Барселоны" Эрик Абидаль.

Лига чемпионов. Результаты жеребьевки 1/4 финала

Пары 1/4 финала

РБ Лейпциг (Германия) - Олимпик (Марсель, Франция)

Арсенал (Англия) - ЦСКА (Россия)

Атлетико (Испания) - Спортинг (Португалия)

Лацио (Италия) - Зальцбург (Австрия)

Первые матчи 1/4 финала состоятся 5 апреля, ответные - 12 апреля.

Жеребьевка полуфинала турнира состоится 13 апреля.

Финал Лиги Европы состоится во Франции на "Парк Олимпик Лионне" (Лион)  16 мая 2018 года.

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