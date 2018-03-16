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Фонсека: "Шахтер" должен гордиться своим выступлением в Лиге чемпионов

Паулу Фонсека
20:48 Сегодня Телеграф
ФК Шахтер
Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека пообщался с прессой на открытой тренировке.

– Паулу, как вы готовитесь к матчу с "Мариуполем"?

– Все отлично. Команда работает в хорошем настроении, и хочу сказать, что поражение в Риме его не испортит. Ребята чувствуют себя прекрасно. Знаем, в воскресенье предстоит сложный поединок, максимально готовимся к нему и будем мотивированы.

– Для Бернарда сезон уже окончен. Кто заменит его в ближайшей игре?

– Не могу сказать – пока не решил. У нас есть несколько футболистов, которые могут выступать на этой позиции. Скоро все увидите.

– Кайоде ждет своего шанса. Когда он сможет быть во всеоружии и дебютировать?

– Он приехал совсем недавно, и ему нужно время, чтобы привыкнуть к команде, познакомиться с нашим стилем и понять принципы игры. В "Шахтере" сильная конкуренция. Факундо проводит отличный сезон, поэтому Кайоде пусть некоторое время ждет, а возможность у него обязательно появится.

– В текущем сезоне у вас был очень непростой матч в Мариуполе. Статус дерби накладывает определенный отпечаток? Плюс сейчас вы встретитесь после поражения в Риме…

– Да, конечно, не сомневаюсь, что будет трудно. Однако я вижу, что "Шахтер" полностью мотивирован. Рассчитываем на тяжелую игру с сильным соперником. Идет второй этап чемпионата, все поединки сложны, и настрой должен быть максимальным.

– Что позитивного вы извлекли из этой Лиги чемпионов?

– Очень многое. Мы вышли из сложнейшей группы, хотя после жеребьевки говорили, что вряд ли попадем даже в Лигу Европы. Победили абсолютно во всех домашних матчах. В Харькове провели с "Ромой" отличную встречу – могли завершить ее с совсем иным результатом, решив исход всего противостояния. В ответной также показывали себя отлично. Совершили лишь одну ошибку, из-за которой римляне забили. Я скажу точно: команда должна гордиться своим выступлением в таком сильном турнире, как Лига чемпионов. Напомню, что не стоит оценивать матчи исключительно по итогам. Мы не только укрепили имидж "Шахтера", но и продемонстрировали, каким может быть футбол в Украине, – наша игра была престижной.

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