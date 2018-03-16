Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, на стадии 1/4 жребий свел мерсисайдцев с «Манчестер Сити».

«В чемпионате Англии мы выиграли у «Сити» один матч и один проиграли. Не думаю, что «Ман Сити» горел желанием видеть нас соперником. Это хороший знак для нас. Мы понимаем, как опасны можем быть», – казал Клопп.

В первом матче четвертьфинала «Ливерпуль» примет «Ман Сити» на «Энфилде» (4 апреля). Ответный поединок пройдет на стадионе «Этихад» 10 апреля.