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Клопп прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов

Юрген Клопп
16:59 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Главный тренер "Ливерпуля" – о результатах жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, на стадии 1/4 жребий свел мерсисайдцев с «Манчестер Сити».

«В чемпионате Англии мы выиграли у «Сити» один матч и один проиграли. Не думаю, что «Ман Сити» горел желанием видеть нас соперником. Это хороший знак для нас. Мы понимаем, как опасны можем быть», – казал Клопп.

В первом матче четвертьфинала «Ливерпуль» примет «Ман Сити» на «Энфилде» (4 апреля). Ответный поединок пройдет на стадионе «Этихад» 10 апреля.

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Ливерпуль, ФК Манчестер Сити, Футбол, Юрген Клопп.
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