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Экс-защитник "Металлиста" тренируется с "Динамо"

Папа Гуйе
23:50 Пт, 16 Март 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Сенегальский защитник Папа Гуйе может присоединиться к киевскому Динамо.

Киевское Динамо нынешней зимой потеряло лидера защиты Домагоя Вида, а взамен пополнилось Артемом Шабановым и Карлосом Самбрано.

Однако, похоже, этого не достаточно для киевского клуба. Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов сообщил, что вместе с командой тренируется Папа Гуйе.

Украинских болельщикам Гуйе запомнился выступлениями за Металлист и Днепр, в которых провел 9 сезонов в общей сложности.

Последним клубом Гуйе был казахстанский Актобе, за который он в 2017 году провел 9 матчей.

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Новости спорта, Новости футбола, Папа Гуйе, ФК Металлист, Футбол.
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