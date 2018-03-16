Экс-защитник "Металлиста" тренируется с "Динамо"
Новости спорта: Сенегальский защитник Папа Гуйе может присоединиться к киевскому Динамо.
Киевское Динамо нынешней зимой потеряло лидера защиты Домагоя Вида, а взамен пополнилось Артемом Шабановым и Карлосом Самбрано.
Однако, похоже, этого не достаточно для киевского клуба. Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов сообщил, что вместе с командой тренируется Папа Гуйе.
Украинских болельщикам Гуйе запомнился выступлениями за Металлист и Днепр, в которых провел 9 сезонов в общей сложности.
Последним клубом Гуйе был казахстанский Актобе, за который он в 2017 году провел 9 матчей.