В ФИФА подтвердили введение видеоповторов на ЧМ-2018
Новости спорта: На чемпионате мира в России будет внедрена система видеоповторов.
В ФИФА одобрили использование системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира-2018, который ближайшим летом пройдет в России. Об этом сообщил Джанни Инфантино на заседание организации в Боготе.
Отметим, что система видеоповторов тестировалась на Кубке Конфедераций прошлым летом. Технологии VAR активно используют в чемпионатах Италии и Германии, а также в матчах Кубка Англии.
Напомним, что мундиаль пройдет в городах России с 14-го июня по 15-е июля.