В ФИФА подтвердили введение видеоповторов на ЧМ-2018

В ФИФА одобрили использование системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира-2018, который ближайшим летом пройдет в России. Об этом сообщил Джанни Инфантино на заседание организации в Боготе.

Отметим, что система видеоповторов тестировалась на Кубке Конфедераций прошлым летом. Технологии VAR активно используют в чемпионатах Италии и Германии, а также в матчах Кубка Англии.

Напомним, что мундиаль пройдет в городах России с 14-го июня по 15-е июля.