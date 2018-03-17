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Футболисты "Осера" подрались во время матча (Видео)

Двое игроков Осера подрались и получили красные
10:55 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Защитник Осера Пьер-Ив Полома и хавбек Микаэль Баретто забыли про футбол и стали выяснять отношения прямо на поле.

В 30-м туре французской Лиги 2 Осер на выезде проигрывал идущему предпоследним Кевийи-Руану 1:3.

На 80-й минуте Пьер-Ив Полома наплевал на атаку хозяев, вместо этого отправившись на разборки со своим товарищем по команде Микаэлем Баретто. Они успели обменяться парой ударов, пока их не разняли в первую очередь игроки соперника.

За этот эпизод арбитр выписал красные карточки и Полома, и Баретто.

В следующем туре идущий 11-м Осер примет Бур-ан-Бресс.

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